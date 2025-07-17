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Alanyaspor, Erzurumspor'u iki golle geçti

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında rakibi Erzurumspor'u İbrahim Kaya'nın kaydettiği iki golle 2-0 yenerek mağlup etti.

calendar 17 Temmuz 2025 15:28
Haber: AA, Fotoğraf: alanyaspor.org.tr
Alanyaspor, Erzurumspor'u iki golle geçti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK ile karşılaştı. Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Corendon Alanyaspor'un gollerini 25. dakikada Sporar ve 43. dakikada İbrahim Kaya kaydetti.

Karşılaşmayı turuncu-yeşilli takımın başkanı Hasan Çavuşoğlu, başkan yardımcısı Hüsamettin Akyüz, genel koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu ile Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da izledi.


Akdeniz ekibi, akşam saat 17.00'de İran takımlarından Persepolis ile yapacağı üçüncü hazırlık maçının ardından Erzurum kampını tamamlayacak.

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