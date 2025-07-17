Haber Tarihi: 17 Temmuz 2025 12:11 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 12:11

2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'de

2025 YKS tercih süreci için geri sayım başladı. Milyonlarca aday, üniversite hayaline bir adım daha yaklaşmak için ÖSYM'nin tercih kılavuzunu ve resmi tarihleri merakla bekliyor. 22 Temmuz'da açıklanacak olan YKS sonuçlarının ardından öğrenciler aldıkları puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercihleri yapacak. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak?

2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'de
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala gözler ÖSYM tarafından duyurulacak tercih takvimine çevrildi. Adaylar, TYT, AYT ve YDT puanlarına göre tercih yapacakları tarihleri öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Üniversite yerleştirme sürecinin en kritik aşaması olan tercih dönemiyle ilgili ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ve başvuru tarihleri merakla bekleniyor. YKS tercihleri genellikle sonuçların açıklanmasından kısa süre sonra başlıyor. İşte 2025 YKS tercih sürecine dair ayrıntılar...

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi takvim henüz yayımlanmamış olsa da, önceki yıllara bakıldığında YKS tercih dönemi temmuz ayının son haftasında başlıyor ve yaklaşık 1 hafta sürüyor. Örneğin 2024 yılında tercihler 25 Temmuz – 2 Ağustos arasında yapılmıştı.

Buna göre bu yıl da benzer şekilde temmuz sonunda tercih ekranının erişime açılması bekleniyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, bu tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercihlerdeki tüm sorumluluk bizzat adayın kendisine aittir.

İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin tercihinizdir.

TERCİH YAPARKEN PUANA MI, SIRALAMAYA MI BAKILIR?

Öncelikle hem puanların hem de başarı sıralarının geçtiğimiz senenin verileri olduğunu unutmayın. Puanlar yıldan yıla, soruların zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıraları puanlara göre nispeten daha sabittir. Bu nedenle başarı sırasına göre tercih yapılması daha doğru olacaktır.
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