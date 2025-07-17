Jhon Arias Wolverhampton yolcusu!

Fluminense'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Arias, gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın yolunu tutuyor.



Geçtiğimiz sezon Copa Libertadores zaferine önemli katkı sağlayan ve Kulüpler Dünya Kupası'nda da adından söz ettiren 27 yaşındaki oyuncunun, İngiltere Premier League ekiplerinden Wolverhampton ile anlaşmaya vardığı bildirildi.





Brezilya basınından Ge Globo'nun haberine göre, iki kulüp transfer için toplam 22 milyon euroluk bir anlaşmaya vardı. Bu miktarın 17 milyon eurosu garanti, 5 milyon eurosu ise performansa dayalı bonuslardan oluşacak. Transferin yüzde 90'ı Wolverhampton'a geçerken, Fluminense oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.





Arias'ın transferi henüz resmileşmese de, imzanın birkaç gün içinde atılması bekleniyor. Oyuncunun Cruzeiro ile oynanacak olan ve Maracana'da gerçekleşecek mücadelede son kez Fluminense forması giymesi ve taraftara veda etmesi planlanıyor.

FLUMINENSE KARNESİ



2021 yılının Ağustos ayında Fluminense'ye transfer olan Arias, kulüpteki kariyerinde şu ana kadar 229 maçta forma giydi, 44 gol atıp 55 asist yaptı. Libertadores, Recopa Sudamericana ve iki Carioca şampiyonluğu kazanan Arias, Fluminense tarihine geçen isimlerden biri oldu.



