Denizlispor kapanmaya çok yakın!

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, son yıllarda yaşadığı ekonomik krizlerin etkisini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissetmeye devam ediyor.Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yeşil-siyahlı ekip ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından -12 puan silme cezasına çarptırılmıştı. Ancak yaşanan gelişmelerin ardından bu cezanın yanına ikinci bir -12 puanlık ceza daha eklendi.Böylece Denizlispor'un toplamda aldığı puan silme cezası -24'e ulaştı. FIFA ve TFF nezdinde kulübe yöneltilen borçlara dayalı bu cezalar, kulübün ligdeki akıbetini belirleyen kritik bir dönüm noktası oldu.Denizlispor'un aldığı bu ağır ceza sonucunda Bölgesel Amatör Lig'e katılması da mümkün olmadı. Bu nedenle takım, 2025-2026 sezonunda doğrudan Denizli Süper Amatör Ligi'ne düşmüş olacak.Kulüp yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda, A takım seviyesinde sportif faaliyetler sona erdirilecek.Oyuncu satışlarının tamamlanmasının ardından profesyonel futbol operasyonları durdurulacak ve sadece altyapı faaliyetleri sürdürülecek.Bu karar, uzun vadede kulübü yeniden yapılandırmak ve genç yeteneklere yönelmek adına atılan zorunlu bir adım olarak görülüyor. Taraftarlar ve futbol camiası için büyük bir üzüntü kaynağı olan bu gelişme, Denizlispor'un Türk futbolundaki yerini yeniden kazanabilmesi için radikal değişimlerin ve istikrarlı bir yönetim anlayışının ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. (Gazete Şehir)