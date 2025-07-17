Haber Tarihi: 17 Temmuz 2025 12:59 -
Güncelleme Tarihi:
17 Temmuz 2025 12:59
Bakanlar ne zaman değişecek? Kabine değişimi ne zaman değişecek?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Toplantıda, terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" ana gündem olurken, bazı bakanların değişimine yönelik de beklenti var.
Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Kabine değişikliği iddiaları yeniden gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün düzenleyeceği Kabine toplantısının ardından bazı bakanlarla kararını bidireceği ve kabinenin perşembe veya cuma gecesi Resmi Gazete'de yayımlanarak açıklanacağı iddiaları sosyal medyada dile getiriliyor.
KABİNE DEĞİŞİMİ NE ZAMAN?
Ahmet Sözcan, canlı yayından kabine değişikliğine dair kulis bilgisi paylaştı. Sözcan, kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak; kabinede değişiklik beklendiğini söyledi.
Ahmet Sözcan, kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak; bugün veya yarın kabinede değişiklik beklendiğini ifade etti.
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