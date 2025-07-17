Bakanlar ne zaman değişecek? Kabine değişimi ne zaman değişecek?

Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Kabine değişikliği iddiaları yeniden gündeme geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün düzenleyeceği Kabine toplantısının ardından bazı bakanlarla kararını bidireceği ve kabinenin perşembe veya cuma gecesi Resmi Gazete'de yayımlanarak açıklanacağı iddiaları sosyal medyada dile getiriliyor.



KABİNE DEĞİŞİMİ NE ZAMAN?



Ahmet Sözcan, canlı yayından kabine değişikliğine dair kulis bilgisi paylaştı. Sözcan, kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak; kabinede değişiklik beklendiğini söyledi.



Ahmet Sözcan, kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak; bugün veya yarın kabinede değişiklik beklendiğini ifade etti.

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