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Kadın futbol tarihinde rekor transfer bedeli!

Arsenal, Liverpool forması giyen Olivia Smith'in bonservis bedeli için 1.1 milyon Euro ödeyerek kadın futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

calendar 17 Temmuz 2025 15:17
Haber: AA, Fotoğraf: arsenal.com
Kadın futbol tarihinde rekor transfer bedeli!
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Liverpool'dan Arsenal'e 1 milyon sterlin (54 milyon lira) bonservis bedeliyle transfer edilen Olivia Smith, kadın futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Kadın futbolunda bonservis bedeli dünya rekoru kırıldı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Arsenal, Liverpool'dan, 20 yaşındaki Kanadalı kadın forvet Olivia Smith ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Smith için ödenen 1 milyon sterlinlik bonservis bedeli kadın futbol tarihinin en pahalı transfer ücreti olarak kayıtlara geçti.

2023 yılında profesyonel olan Olivia Smith, geçtiğimiz yıl Liverpool'a, Portekiz ekibi Sporting'den 200 bin sterline transfer olmuştu.


Önceki rekor, Chelsea'nin geçen ocak ayında San Diego Wave'den 900 bin sterline renklerine kattığı ABD'li defans oyuncusu Naomi Girma'ya aitti.

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