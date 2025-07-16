FC26 ne zaman çıkacak? Tanıtım videosu ne zaman?

EA tarafından tasarlanan popüler futbol simülasyonu FC 26 serisi için heyecan başladı.Bu akşam yayınlanacak tanıtım videosu ise şimdiden merak konusu oldu. EA tarafından yapılan açıklamaya göre FC26 serisinde 18 resmi partner kulüp olacak.

EA Sports tarafından geliştirilen FC 26'nın çıkış tarihi için bekleyiş sürüyor. EA'den gelen resmi açıklamaya göre FC 26'nın tanıtım videosu 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 19.00'da yayımlanacak. Video, serinin oyuncuları tarafından EA'in resmi YouTube kanalında izlenebilecek.

Bu yıl oyunun kapağında yer alacak yıldız isim Zlatan Ibrahimovic olacak. Ancak FC 26'nın tam çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı. Tanıtım videosuyla birlikte bu tarihin de açıklanması bekleniyor. Oyuncular, özellikle Türkiye'den kulüplerin oyunda yer alıp almayacağını da merakla bekliyor.



FC 26'da yer alacak resmi partner kulüplerin listesi de açıklandı. İşte FC 26'nın şimdiden duyurduğu partner takımlar:

Manchester City

Chelsea

Liverpool

Tottenham Hotspur

Bayern Münih

Real Madrid

Atletico Madrid

Roma

Juventus

Napoli

Paris Saint Germain

Lyon

Marsilya

Rangers

Celtic

Beşiktaş

Fenerbahçe

Galatasaray