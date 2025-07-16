Haber Tarihi: 16 Temmuz 2025 15:34 - Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 15:34

FC26 ne zaman çıkacak? Tanıtım videosu ne zaman?

Dünyanın en çok oynanan futbol simülasyonlarından biri olan FC 26'nın çıkış tarihi oyuncuların gündeminde yer alıyor. FIFA serisinin yerine geçen FC'nin yeni versiyonu için geri sayım başladı. Oyunun tanıtım videosunun bu akşam yayımlanacak olması ise heyecanı şimdiden artırdı. Peki FC 26 ne zaman çıkacak?

FC26 ne zaman çıkacak? Tanıtım videosu ne zaman?
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EA tarafından tasarlanan popüler futbol simülasyonu FC 26 serisi için heyecan başladı.Bu akşam yayınlanacak tanıtım videosu ise şimdiden merak konusu oldu. EA tarafından yapılan açıklamaya göre FC26 serisinde 18 resmi partner kulüp olacak.

FC 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports tarafından geliştirilen FC 26'nın çıkış tarihi için bekleyiş sürüyor. EA'den gelen resmi açıklamaya göre FC 26'nın tanıtım videosu 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 19.00'da yayımlanacak. Video, serinin oyuncuları tarafından EA'in resmi YouTube kanalında izlenebilecek.

Bu yıl oyunun kapağında yer alacak yıldız isim Zlatan Ibrahimovic olacak. Ancak FC 26'nın tam çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı. Tanıtım videosuyla birlikte bu tarihin de açıklanması bekleniyor. Oyuncular, özellikle Türkiye'den kulüplerin oyunda yer alıp almayacağını da merakla bekliyor.

FC26 HANGİ PARTNER TAKIMLAR OLACAK?

FC 26'da yer alacak resmi partner kulüplerin listesi de açıklandı. İşte FC 26'nın şimdiden duyurduğu partner takımlar:

Manchester City
Chelsea
Liverpool
Tottenham Hotspur
Bayern Münih
Real Madrid
Atletico Madrid
Roma
Juventus
Napoli
Paris Saint Germain
Lyon
Marsilya
Rangers
Celtic
Beşiktaş
Fenerbahçe
Galatasaray
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