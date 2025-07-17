Haber Tarihi: 17 Temmuz 2025 14:28 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 14:28

Şeref Ateş kimdir? Şeref Ateş neden gözaltına alındı?

Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 300 milyon TL'yi aşan naylon fatura yolsuzluğu iddiasıyla Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kamuoyunun gündeminde Şeref Ateş hayatı, kariyeri gündeme gelirken gözaltına alınma nedeni merak edildi.

Şeref Ateş kimdir? Şeref Ateş neden gözaltına alındı?
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Enstitüsü'nde 300 milyon TL'yi aşan naylon fatura yolsuzluğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şeref Ateş kimdir merak edildi. Şeref Ateş suçu ne, neden gözaltına alındı merak ediliyor.

ŞEREF ATEŞ KİMDİR?

1964 yılında Malatya'da doğdu. Bir dönem Almanya'da yaşadı. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi'nde tamamladı. Akademik kariyerine ise Gazi Üniversitesi'nde başladı.

Ateş, yüksek lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları alanında tamamladı.

İkinci doktorasını da Almanya Marburg Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Türkiye'de ve yurt dışında farklı üniversite ve araştırma kurumlarında sürdüren Prof. Dr. Şeref Ateş, birçok ulusal ve uluslararası projede görev aldı.
2011'de profesör olmasının ardından kariyerine Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde devam etti.

2016 yılında Yunus Emre Enstitüsündeki görevine geldi.

ŞEREF ATEŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Şeref Ateş, 16 Temmuz 2025'te Esenboğa Havalimanı'nda Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaparken hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ateş'in Yunus Emre Enstitüsü'nde naylon faturalarla kamu kaynaklarını zarara uğrattığı iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalandığını açıkladı.
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