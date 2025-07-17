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Fenerbahçe Opet'ten 4 transfer!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Jonquel Jones, Dominique Malonga, Megan Gustafson ve Monique Billings'i kadrosuna kattığı duyurdu.

calendar 17 Temmuz 2025 15:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Opet'ten 4 transfer!
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 4 yeni transfer açıkladı. Sarı-lacivertliler, Jonquel Jones, Dominique Malonga, Megan Gustafson ve Monique Billings'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Dominique Malonga ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Megan Gustafson ve Monique Billings'le kısa dönemli anlaşıldığı belirtildi.

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