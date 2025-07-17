Fenerbahçe Opet'ten 4 transfer!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 4 yeni transfer açıkladı. Sarı-lacivertliler, Jonquel Jones, Dominique Malonga, Megan Gustafson ve Monique Billings'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Dominique Malonga ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Megan Gustafson ve Monique Billings'le kısa dönemli anlaşıldığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Dominique Malonga ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Megan Gustafson ve Monique Billings'le kısa dönemli anlaşıldığı belirtildi.