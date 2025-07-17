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Hull City taraftarları Türkiye turunda

Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarını İzmir Çeşme'de ağırladı.

calendar 17 Temmuz 2025 20:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hull City taraftarları Türkiye turunda
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlarını Türkiye'de ağırlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da unutulmaz anlar yaşayan Hull City taraftarları, şimdi de Ege'nin gözde tatil bölgesi Çeşme'de güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. 

Hull City taraftarlarını Çeşme'de özel bir plajda ağırlayan Acun Ilıcalı, onlarla bir araya gelerek fotoğraf çekildi.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz 4 yıl boyunca İngiltere'den yüzlerce taraftarı Türkiye'ye getirerek İstanbul başta olmak üzere Antalya ve Çeşme gibi Türkiye'nin turizm bölgelerinde misafir etmişti.

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