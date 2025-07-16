Fed Başkanı Powell görevden alınacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının pek olası olmadığını söyledi.



Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Trump, "Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Çok endişeliyiz" ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR ŞEYİ MASADAN KALDIRMIYORUM ANCAK..."



Trump, Powell'ın berbat bir iş çıkardığını, ancak neyse ki gelecek aylarda bir değişiklik yapacaklarını belirterek, Fed başkanının görev süresinin dolacağını vurguladı.



Powell'ı kovma fikrini masadan kaldırmadığını dile getiren Trump, "Hiçbir şeyi masadan kaldırmıyorum ancak dolandırıcılık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum" dedi.

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