Haber Tarihi: 17 Temmuz 2025 12:34 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 12:34

124.Dönem DHY kurası ne zaman, sonuçları ne zaman? 2025

Sağlık Bakanlığı, 124.Dönem DHY kura takvimi ve münhal kadroları açıkladı. Uzman ve pratisyen tabipleri kapsayan Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası için başvurular 28 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılacak. Peki 124.Dönem DHY kurası ne zaman?

124.Dönem DHY kurası ne zaman, sonuçları ne zaman? 2025
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilan metninde 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile ilgili detaylar yayımlandı. Yapılan duyurunun ardından 124.Dönem DHY kurası ve ataması ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

124.DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN?

124.Dönem DHY kurası için tarih henüz belli olmadı. Ancak 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına ait ilan metni ve kuraya alınan hekimlerin isim listeleri 1 Ağustos 2025 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek. Kuraya alınan hekim isimlerinin yayımlanmasının ardından 124.DHY kurası yapılacak.

124.DÖNEM DHY BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Uzman ve pratisyen tabipleri kapsayan Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü kurası için başvurular 28 Temmuz 2025 saat 18.00'e kadar devam edecek.

124.DÖNEM DHY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular dilekçe üzerinden alınacak olup, elden veya kargo ile Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 06800 Çankaya /ANKARA adresindeki Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmelidir.

124.DÖNEM DHY MAZERET BAŞVURULARI NE ZAMAN?

124.Dönem DHY mazeret başvuruları, 1 Ağustos 2025 tarihinden 4 Ağustos 2025 tarihi saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.
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