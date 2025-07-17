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16 Temmuz
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Eskişehirspor'un yeni kalecisi: Bora Göymen

Eskişehirspor, geçtiğimiz sezonu Menemen FK'da tamamlayan 23 yaşındaki kaleci Bora Göymen'i kadrosuna kattı.

calendar 17 Temmuz 2025 13:59
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Eskişehirspor'un yeni kalecisi: Bora Göymen
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Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Menemen Futbol Kulübü kalecisi Bora Göymen ile yollarını ayırdı.

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor ise 23 yaşındaki kaleci ile anlaşma sağladı.

Menemen FK altyapısından yetişip sarı-lacivertlilerde profesyonel olan Bora Göymen, geçen sezon İzmir ekibi ile 15 resmi maça çıkıp bin 350 dakika süre aldı.
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