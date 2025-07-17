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Hart parmağından ameliyat oldu, sezon başına yetişecek

New York Knicks'in tecrübeli oyuncusu Josh Hart, NBA playoffları sırasında yaşadığı sakatlık sonrası sağ yüzük parmağından tıbbi bir operasyon geçirdi.

calendar 17 Temmuz 2025 16:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Hart parmağından ameliyat oldu, sezon başına yetişecek
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New York Knicks'in tecrübeli oyuncusu Josh Hart, NBA playoffları sırasında yaşadığı sakatlık sonrası sağ yüzük parmağından tıbbi bir operasyon geçirdi.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncunun yaz sonlarına doğru basketbol faaliyetlerine yeniden başlaması bekleniyor.

NBA muhabiri Michael Scotto'nun haberine göre, Hart'ın rehabilitasyon süreci planlandığı gibi ilerliyor ve herhangi bir komplikasyon bulunmuyor.


2024–25 sezonunda Knicks'in en istikrarlı isimlerinden biri olan Hart, 13.6 sayı, 9.6 ribaund ve 5.9 asist ortalamalarıyla oynarken, maç başına 37.6 dakika ile NBA'in en çok süre alan oyuncusu olmuştu. Çok yönlülüğü ve dayanıklılığı sayesinde Knicks'in Doğu Konferansı finallerine yükselmesinde kilit rol oynamıştı.

Playofflarda da etkileyici performansını sürdüren Hart, 18 maçta 11.6 sayı, 8.8 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakaladı. Özellikle Boston Celtics'e karşı oynanan 6. maçta 10 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle kariyerinin ilk playoff triple-double'ını yaparak Knicks tarihine geçti.

Bu performansla Hart, Walt Frazier'dan (1972) bu yana Knicks formasıyla bir playoff maçında triple-double yapan ilk oyuncu oldu. Aynı zamanda bu başarı, kulüp tarihindeki sadece üçüncü playoff triple-double'ı olarak kayıtlara geçti.

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