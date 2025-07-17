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Fenerbahçe'den Eskişehirspor'a gidiyor!

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Eskişehirspor, Fenerbahçe'nin U-19 takımında forma giyen Mustafa Emir Akyıldız ile her konuda anlaşma sağladı.

calendar 17 Temmuz 2025 15:58 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 15:59
Fotoğraf: Instagram
Fenerbahçe'den Eskişehirspor'a gidiyor!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren TFF 3. Lig'in yeni takımlarından Eskişehirspor'un Fenerbahçe'nin genç ismini kadroya katacağı ortaya çıktı.

Anadolu Gazetesi'nde yer alan habere göre Eskişehirspor, Fenerbahçe U-19 Takımının oyuncusu sağ bek Mustafa Emir Akyıldız (19) ile her konuda anlaşma sağladı.

Sabri Sarıoğlu'nun çalıştırdığı U-18 Milli takımında da sağ bekin değişilmezi olan ve 27 Nisan tarihinde Suudi Arabistan'a karşı oynanan son maçta 90 dakika görev alan Mustafa Emir Akyıldız, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında 11'de sahaya sürdüğü kadroda yer almıştı.

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