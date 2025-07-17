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Damac, Nkoudou'yu satış listesine koydu!

Suudi Arabistan ekibi Damac FC, bir dönem Beşiktaş forması giyen Georges-Kevin Nkoudou'yu satış listesine koydu.

calendar 17 Temmuz 2025 18:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Damac, Nkoudou'yu satış listesine koydu!
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Suudi Arabistan ekibi Damac FC'de flaş bir ayrılık gündeme geldi.

Africafoot'un haberine göre Kamerunlu yıldız Georges-Kevin Nkoudou'nun yaz transfer döneminde satış listesine koyuldu.

Kulübün yaşadığı ciddi mali kriz nedeniyle, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun satışı en güçlü çözüm olarak değerlendiriliyor.

PERFORMANSI 

Yıldız kanat Damac ile çıktığı 60 maçta 28 gol 9 asistlik performans sergiledi.

 
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