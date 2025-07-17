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Beşiktaş'ta takas formülü

Transferin hızlı ismi Beşiktaş, Benfica'da top koşturan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Bu kapsamda Jean Onana ve Al Musrati takas teklifinde önerilecek.

calendar 17 Temmuz 2025 08:22 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 08:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta takas formülü
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Transferin hızlı isimlerinden Beşiktaş, Orkun Kökçü'den sonra Benfica'da oynayan bir diğer milli yıldızı gündemini aldı.

Siyah-beyazlılar Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

ORKUN KÖKÇÜ ARACI


Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, hem A Milli Takım hem de Benfica'dan arkadaşı olan Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a transferi için önemli bir rol oynuyor.

Orkun'un Kerem Aktürkoğlu'nu ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN FORMÜLÜ: TAKAS

Serdal Adalı yönetimi, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transferini takas formülü ile bitirmek istiyor.

Bu kapsamda Beşiktaş, Benfica'ya Jean Onana ve Al Musrati ikilisini teklif etmeyi planlıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda toplam 59 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 18 gol ve 16 asist sevinci yaşadı.

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