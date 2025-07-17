Transferin hızlı isimlerinden Beşiktaş, Orkun Kökçü'den sonra Benfica'da oynayan bir diğer milli yıldızı gündemini aldı.
Siyah-beyazlılar Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
ORKUN KÖKÇÜ ARACI
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, hem A Milli Takım hem de Benfica'dan arkadaşı olan Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a transferi için önemli bir rol oynuyor.
Orkun'un Kerem Aktürkoğlu'nu ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN FORMÜLÜ: TAKAS
Serdal Adalı yönetimi, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transferini takas formülü ile bitirmek istiyor.
Bu kapsamda Beşiktaş, Benfica'ya Jean Onana ve Al Musrati ikilisini teklif etmeyi planlıyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda toplam 59 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 18 gol ve 16 asist sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlılar Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
ORKUN KÖKÇÜ ARACI
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, hem A Milli Takım hem de Benfica'dan arkadaşı olan Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a transferi için önemli bir rol oynuyor.
Orkun'un Kerem Aktürkoğlu'nu ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN FORMÜLÜ: TAKAS
Serdal Adalı yönetimi, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transferini takas formülü ile bitirmek istiyor.
Bu kapsamda Beşiktaş, Benfica'ya Jean Onana ve Al Musrati ikilisini teklif etmeyi planlıyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda toplam 59 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 18 gol ve 16 asist sevinci yaşadı.