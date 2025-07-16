Haber Tarihi: 16 Temmuz 2025 16:24 - Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 16:24

İsrail-Suriye Savaşı: İsrail Neden Suriye'ye Saldırıyor?

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef alan hava saldırıları düzenledi.

İsrail-Suriye Savaşı: İsrail Neden Suriye'ye Saldırıyor?
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İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef aldı.

AA muhabiri, İsrail savaş uçaklarının, Genelkurmay Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıların ardından Şam'da bu kez de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef aldığını aktardı.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına üç hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırılar sırasında Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görülmüştü.

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını takip ettiğini açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirmişti.
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