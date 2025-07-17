Ter Stegen kabusu bitmiyor: Yeni bir ameliyat kapıda

Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen için sakatlık kabusu devam ediyor. 2024 Eylül ayında diz kapağından yaşadığı ağır sakatlığın ardından yaklaşık altı ay sahalardan uzak kalan ve geçtiğimiz bahar aylarında takıma dönen 33 yaşındaki kaleci, bu kez sırt bölgesinden yaşadığı problemle gündemde.



DÖRT AY SAHALARDAN UZAK KALACAK





İspanyol basınından Mundo Deportivo, Sport ve Jijantes'in haberlerine göre, Ter Stegen'in sırtındaki sorun ciddi ve yeniden ameliyat masasına yatması büyük olasılık. Henüz nihai karar verilmiş değil ancak operasyonun en muhtemel seçenek olduğu belirtildi. Eğer ameliyat gerçekleşirse, Alman kaleci yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalacak ve ancak yıl sonunda takıma dönebilecek.





Sırtındaki sakatlığın, yaz kampı sürecinde ortaya çıktığı ve oyuncunun toplu antrenmanlara ağrılarla katıldığı ifade edildi. Barcelona sağlık ekibi, yapılan kontrollerde sırt bölgesinde bir travma tespit etti.



FORMA ŞANSI BULMASI ZOR



Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in Ter Stegen'e bu sezon birinci kaleci olarak görev vermeyeceğini açıkladığı, kalede Joan Garcia ve Wojciech Szczesny'ye öncelik tanıyacağı öne sürüldü. Buna rağmen, tecrübeli file bekçisi kulüpte kalmak ve formayı geri almak istediğini belirtmişti. Ancak yeni bir ameliyat ve dört aylık bir yokluk, bu hedefi neredeyse imkansız hale getiriyor.

BARCELONA SATMAYI DÜŞÜNÜYORDU





Diğer yandan, Barcelona yönetimi yüksek maaşı nedeniyle Ter Stegen'i kadrodan çıkarmayı ve bütçede yer açmayı planlıyordu. Ancak sakatlık, oyuncunun transfer olasılığını da büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Galatasaray, Manchester City ve Monaco gibi kulüplerin ilgisi olduğu iddia edilse de, bu gelişmeyle birlikte Ter Stegen'in takımdan ayrılması oldukça zor görünüyor.



