ESPN'den Brian Windhorst'un aktardığına göre, Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyun kurucu Luka Doncic'in bu yaz yeni bir kontrat uzatma anlaşması imzalaması bekleniyor. Ancak bu sürecin, uygunluk tarihi olan 2 Ağustos'ta hemen gerçekleşmesi beklenmiyor.Hoops Rumors'a göre, Doncic'in Lakers ile takas edilmesinin üzerinden altı ay geçmesiyle birlikte yasal olarak yeni bir sözleşmeye imza atma hakkı doğacak. Ancak aynı dönemde yıldız oyuncunun Slovenya Milli Takımı ile EuroBasket hazırlıkları ve turnuvası kapsamında Avrupa'da olacağı belirtiliyor.Windhorst, Doncic'in önceki yıllarda da uluslararası görevlerini NBA kararlarının önüne koyduğunu ve bu tarz kontrat süreçlerini genellikle milli takım süreci tamamlandıktan sonra ele aldığını hatırlattı.Dolayısıyla, Lakers ve Doncic arasında karşılıklı bir uzatma isteği olsa dahi, anlaşmanın resmi hale gelmesinin zamanlama ve lojistik nedenlerle gecikebileceği, bu durumun oyuncunun takımdaki geleceğine dair bir belirsizlik anlamına gelmediği vurgulanıyor.