Haber Tarihi: 17 Temmuz 2025 10:32 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 10:32

Retro ne zaman? 2025 Merkür retrosu etkileri

Merkür retrosu ya da Merkür gerilemesinin, astroloji ile ilgilenenler tarafından insanlar üzerinde duygusal ve fiziki olarak etkilere yol açtığına inanılıyor. Retro olarak ifade edilen bu durum, temelde gezegenlerin hareketleri ile alakalı. Retro döneminde; elektronik cihazlarda bozulmalar, duygu karmaşası, ilişkilerde yeni gelişmeler gibi durumların söz konusu olması beklenir. Peki, Merkür retrosu nedir, burçlara etkileri neler?

Retro ne zaman? 2025 Merkür retrosu etkileri
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Retro dönemlerinin etkileri, astrolojiye ilgi duyanlar tarafından sorgulanıyor. Temmuz ayındaki Merkür retrosu Aslan burcunda gerçekleşecek. En dışa dönük dönemde yaşanacak olan bu retroda, söylediklerinize daha çok dikkat etmelisiniz ve açık ifadeler kullanmanızda fayda olacak. Merkür retrosundan Aslan, Koca, Boğa ile Akrep burçları çok etkilenmiş olacak. İşte, 2025 Temmuz retro etkileri...

RETRO NE ZAMAN?

Aslan burcunda gerçekleşecek Merkür retrosu, 18 Temmuz-10 Ağustos 2025 tarihlerinde yaşanacak. Yılın ikinci retrosu olarak meydana gelecek ve en çok Aslan, Koca, Boğa ile Akrep buçlarını etkileyecek.

MERKÜR RETROSU ETKİLERİ

Merkür, her türlü ilatişimle alakalı kanalı yönetir. Bu nedenle Merkür gerilemesinde daha çok sabırlı olunmalı. Karar vermeden önce seyahat planlarını birkaç kez kontrol edin, projeleri gözden geçirmek için zaman ayırın.

Kararsızlıklar, yanlış anlaşılmalar olabilir. Konuşmalarınız ve tavırlarınız düşünülerek çıkmış olmalı. Teknolojik aletlerde bozulmalar meydana gelebilir. Doğurganlık evresi de olan bu retroda tatil planlamalarında gecikmeler de yaşanabilir.

MERKÜR RETROSUNDA NE YAPILMALI/NE YAPILMAMALI?

Retroda; yeni olan her şey için iki kez düşünülmeli. Düşünmeden karar verilmemeli, imzalar atılmamalı.

Karşınızdakinin sizi yanlış anlamasını istemiyorsanız sözlerinize özen göstermeniz gerekecek bir dönem başlayacak.

Teknolojik aletlerdeki bozulmalar nedeniyle mesajlarınız, maillerinizde aksamalar olabilir, tekrar tekrar kontrol edilmesi faydalı olacak.

Pahalı alışverişler, yeni aşklar için doğru zaman olmayacaktır. Bunun için kendinize biraz daha zaman vermeniz gerekebilir.

Unutkanlıklar artabilir, bu nedenle not tutma alışkanlığınıza eğilebilirsiniz.

Eski ilişkileri düzeltmek, yarım kalanı tamamlamak için bu retro iyi bir fırsat olablir.

RETRO NEDİR?

Merkür gerilemesi aslında, gezegenin yavaşlaması ile bizim bulunduğumuz konumdan geriliyormuş gibi görünmesi ile alakalıdır.
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