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Beşiktaş - Petrzalka hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Petrzalka maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2025 18:04 -
Güncelleme Tarihi:
17 Temmuz 2025 18:04
Beşiktaş - Petrzalka hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Petrzalka maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak siyah-beyazlılar, hazırlık mücadelesinde Petrzalka ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ta gözler takıma yeni katılan Abraham, Orkun Kökçü, Jurasek gibi isimlerde olacak. Siyah-beyazlılar, bir önceki hazırlık mücadelesinde Avusturya'nın Wolfsberger takımına mağlup olmuştu. Peki Beşiktaş Petrzalka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Ole Gunnar Solskjaer çalıştırdığı Beşiktaş dördüncü hazırlık mücadelesinde Petrzalka ile oynayacak. Beşiktaş'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Abraham, Wolfsberger karşısında 45 dakika sahada kalırken skor katkısı veremedi. Petrzalka mücadelesinde gözler İngiliz forvette olacak. Beşiktaş'ta Benfica'dan transfer edilen Orkun Kökçü'nün kadroda olması bekleniyor. Peki Beşiktaş - Peltrzalka maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…
BEŞİKTAŞ - PETRZALKA MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, Avusturya'da sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamındaki dördüncü ve son hazırlık maçında bugün Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek.
Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki ERGO Arena'da oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak ve HTSpor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlı takım, yurt dışında oynadığı hazırlık maçlarında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş, bir başka Avusturya ekibi Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.
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