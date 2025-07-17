17 Temmuz
Ilves-Shakhtar
19:00
17 Temmuz
Aktobe-Legia Warszawa
19:00
17 Temmuz
Haecken-Spartak Trnava
20:00
17 Temmuz
CFR Cluj-Paksi SE
20:30
17 Temmuz
Hapoel Beer Sheva-Levski
21:00
17 Temmuz
NK Celje-Sabah FK
21:00
17 Temmuz
Partizan-AEK Larnaca
22:00
17 Temmuz
Dila Gori-Racing FC Union Luxembourg
19:00
17 Temmuz
Partizani-Nomme JK Kalju
21:00
17 Temmuz
Dynamo Brest-Sutjeska
21:30
17 Temmuz
Trabzonspor-Araz PFK
17:00
17 Temmuz
FC Petrzalka 1898-Beşiktaş
19:30
17 Temmuz
Portimonense-Fenerbahçe
22:00

Beşiktaş Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti!

Beşiktaş, İstanbul'a gelmek için ekstra süre talep eden Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı.

calendar 17 Temmuz 2025 14:46 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 15:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, İstanbul'a gelmek için ekstra süre talep eden Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılar, son birkaç gündür transferi yılan hikayesine dönen 28 yaşındaki İngiliz sağ bekin arka arkaya gelen ek süre talepleri sonrası masadan kalktı.

Beşiktaş Kulübü, bu gelişme sonrası Kyle Walker-Peters transferinin iptal edildiğini duyurdu.

İşte Beşiktaş kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.


Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.

Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.