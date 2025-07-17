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Aliağa Petkimspor'dan yine imza!

Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd transferinden sonra Stanley Whittaker'ı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

calendar 17 Temmuz 2025 13:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa Petkimspor'dan yine imza!
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, dış transferde Jehyve Floyd'un ardından Stanley Whittaker ile anlaşma sağladı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Aliağa'mıza hoş geldin Stanley Whittaker. Avusturya Ligi MVP'si, geçtiğimiz sezon VTB Ligi ekiplerinden Uralmash formasıyla 16 sayı, 7 asist, 2 top çalma ortalamalarıyla mücadele eden etkili point guard Stanley Whittaker yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

Whittaker, geçtiğimiz sezon Uralmash Yekaterinburg forması giymişti.

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