Suat Özçağdaş kimdir? (CHP Milletvekili Suat Özçağdaş)

Suat Özçağdaş 2025 yılı LGS merkezi sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamalar ile gündemde yer buldu. Peki, Suat Özçağdaş kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi partiden?

Suat Özçağdaş, psikoloji alanında eğitim almış bir siyasetçi olarak tanınıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Özçağdaş, uzun yıllar boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır.

Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası Kızılhaç - Kızılay Federasyonu (IFRC) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gibi kurumlarda ulusal ve uluslararası düzeyde yönetici olarak çalışmıştır. Afet yönetimi, psikososyal destek, gönüllülük ve sosyal girişimcilik gibi konularda projeler yürütmüş, birçok akademik yayında yer almıştır.

2011 yılında Sosyal İnovasyon Merkezi'ni kurarak toplumsal sorunlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye devam etmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sosyal girişimcilik dersleri de veren Özçağdaş, 2020 yılında CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı görevine getirilmiş, 2023 seçimlerinde ise İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.



Suat Özçağdaş 18 Temmuz 1973 tarihinde İzmir'de doğmuştur ve 52 yaşındadır. Eğitim hayatına İzmir'de başlayan Özçağdaş, üniversite eğitimini Ankara'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır.