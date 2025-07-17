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Sacha Boey için Bayern Münih ve Galatasaray iddiası

Galatasaray'dan 30 milyon euroya transfer edilen Sacha Boey için Bayern Münih satış kararı aldı. Teknik direktör Vincent Kompany'nin planlarında yer almayan Fransız sağ bek, uygun teklif gelirse gönderilecek.

calendar 17 Temmuz 2025 17:16 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 19:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sacha Boey için Bayern Münih ve Galatasaray iddiası
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Almanya Ligi takımlarından Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey'i takımdan gönderme kararı aldı. 

Bild gazetesi, Galatasaray'dan Sacha Boey'i 30 milyon euroya transfer eden Bayern Münih'in, uygun bir teklif gelmesi halinde Fransız sağ beki satacağını duyurdu.

BAYERN'DE KALMAK İSTİYOR

Haberde, Galatasaray'ın bir süredir 24 yaşındaki sağ bekin transferi için uğraştığını ancak Sacha Boey'in Bayern Münih'te kalmak istediği vurgulandı.

Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin kadroda düşünmediği Boey, geçtiğimiz sezonda 21 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.

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