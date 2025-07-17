Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Portekiz kampının ilk antrenmanına katıldı.
16 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde Fenerbahçe'nin Portekiz'deki kampına katılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, bireysel olarak ilk antrenmanını yaptı.
İlk olarak salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yapan Jhon Duran, ardından sahada topla çalışmalar gerçekleştirerek idmanı tamamladı.
Duran, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, sarı lacivertliler ile ilk antrenmanına çıktı.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Portekiz kampının ilk antrenmanına katıldı.
Fenerbahçe
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