Fenerbahçe Opet'ten iki imza!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol takımı transferde hızlı ilerliyor.



Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Opet, iki yeni ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Bu isimler Iliana Rupert ve Dominique Malonga.



Ilinia Rupert ile Fenerbahçe 2 yıllığına anlaştı. 24 yaşındaki oyuncu en son Çimsa ÇBK Mersin forması giymişti ve geçtiğimiz sezonda Avrupa'nın en iyi 5'ine seçilmişti. Fransa Milli Takımı forması da giyen 1,94 metre boyundaki Iliana Rupert, takımıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya kazandı.



Dominique Malonga ile ise Fenerbahçe arasında 2+1 yılık bir sözleşme imzalandı. LDLC Asvel Feminin formasıyla 2023 yılında Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan genç basketbolcu, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fransa Ligi'nde en iyi genç oyuncu ödülünün sahibi oldu. Malonga, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Fransa formasıyla gümüş madalya kazandı.



