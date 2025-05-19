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Tadic için Ajax'tan resmi açıklama!

Ajax CEO'su Alex Kroes, verdiği röportajda takımdan ayrılan teknik direktör Francesco Farioli ve Dusan Tadic ile ilgili açıklamalar yaptı.

calendar 19 Mayıs 2025 22:53 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 23:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Tadic için Ajax'tan resmi açıklama!
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Ajax CEO'su Alex Kroes, kulübün taraftar derneği Ajax Life'a verdiği röportajda takımdan ayrılan teknik direktör Francesco Farioli'nin ayrılık sürecini anlatırken Dusan Tadic'le ilgili de konuştu.

"FARIOLI KENDİNİ MESLEĞİNE ADAMIŞ BİRİSİ"

Yeni teknik direktör söylentileri ve Farioli için Kroes, "Tamamen yeni bir kadro olacak. Çok fazla söylenti dolaşıyor. Erik Ten Hag'ı ve Paul Simonis'i iyi tanıyorum. Daha fazlasını söyleyemem. Farioli kendini mesleğine adamış ve tutkulu biri. Farioli'nin gücü aynı zamanda çok iyi bir insan yönetiminin olması." dedi.

"DOĞRU BİR TRANSFER OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Dusan Tadic'in transferine Farioli'nin engel olduğuna yönelik iddialarla ilgili Kroes, "Farioli'ye Tadic'in doğru bir transfer olabileceğini söyledim. Ona bu transferin nasıl olacağını sordum. Bunun hakkında güzel bir konuşma yaptık. Hepsi bu." dedi.

TADIC'İN EŞİNDEN AJAX HAREKETİ

Tadic'in eşi Dragana Tadic, Instagram hesabının profil fotoğrafına çocuklarının Ajax formalı pozunu koydu. 



 


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