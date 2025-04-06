Szymanski: "Umarım nice 100 maçlara çıkarım"

Trendyol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bu maç ile birlikte sarı-lacivertlilerde 100. maçına çıkan Sebastian Szymanski, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Szymanski: 'Umarım nice 100 maçlara çıkarım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2025 22:14
Son güncelleme 06 Nisan 2025 22:16
Fenerbahçe'de 100. maçına çıkan Sebastian Szymanski, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Öncelikle sarı-lacivertli takımda oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Sebastian Szymanski "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Fenerbahçe formasıyla 100 maçıma çıktım ve bundan dolayı da çok mutluyum. Bu da kolay bir istatistik değil. Herkese teşekkür ederim. Onlarsız, 100. maçıma çıkamayabilirdim. Umarım Fenerbahçe'de daha fazla forma giyerim." dedi.

"TRABZONSPOR'A FIRSAT TANIMADIK"

Trabzonspor maçı hakkında konuşan Szymanski "İyi oynadık, takım olarak mücadele ettik. İlk yarı küçük hatalar yaptık ve kalemizde bir gol gördük. İkinci yarıyı tamamen kontrol ettik ve Trabzonspor'a fırsat tanımadık. Büyük bir 3 puan elde ettik." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery