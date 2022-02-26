Szczesny: 'Rusya'ya karşı sahaya çıkmam!'

Eşi Ukraynalı olan Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, Polonya'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda Rusya ile çıkacağı maçta oynamayacağını açıkladı.



Szczesny, FIFA ve UEFA'nın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı giriştiği silahlı işgal hareketini dikkate almasını ve buna göre bir karara varmasını talep etti. Ayrıca Szczesny ve takım arkadaşları, Rusya ile oynamayı reddetiklerini açıklayan bir bildiri de yayınladılar.



"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANAMAM"



Yıldız kaleci, "Eşim Ukraynalı. Oğlumun damarlarında Ukrayna kanı var. Ailemin bir kısmı hala Ukrayna'da. Çalışanlarımın bir çoğu Ukraynalı ve hepsi de harika insanlar. Yüzlerindeki acıyı ve ülkeleri için duydukları korkuyu görüp de hiçbir şey olmamış gibi davranamam." dedi.



"Putin, işgal kararı verdiği an, sadece Ukrayna'ya savaş açmadı." diyerek sözlerini sürdüren Szczesny, "Putin, aynı zamanda Avrupa'nın temsil ettiği tüm değerlere, özgürlüklere, bağımsızlığa ve en önemlisi barışa da savaş ilan etti." ifadelerini kullandı.



"RUSYA'YA KARŞI OYNAMAYI REDDEDİYORUM"



Szczesny, "24 Mart'ta 2022 Dünya Kupası için playoff maçında Rusya'ya karşı sahaya çıkmamız isteniyor. Bunu yazarken kalbim kırılsa da vicdanım oynamama izin vermiyor. Ülkesini temsil etmek bir futbolcu için her zaman büyük onurdur ama yine de bir seçimdir. Rusya'nın değerlerini ve ilkelerini temsil etmeyi seçen oyunculara karşı oynamayı reddediyorum. Ülkemin renklerini, formasını giyerek sahada durmayı ve Rusya'nın milli marşını duymayı reddediyorum. Rus hükümetinin hareketlerini meşrulaştıran bir spor etkinliğinin içinde olmayı reddediyorum!" açıklamasını yaptı.



"ETKİM SEMBOLİK OLACAK AMA..."



Polonyalı kaleci, "Etkimin sadece sembolik olacağını biliyorum. Ancak, FIFA ve UEFA'yı harekete geçmeye ve Rusya'yı yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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