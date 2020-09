Süper Lig'de yeni sezonun teknik direktör raporu

Teknik direktörlerin 5'i yabancı

Fatih Terim'in rekoru

En genç ve en yaşlı teknik adamlar

"Dört büyükler"de oynayanlar

Geçen sezon 13 takımda teknik adam değişti

Türkiye'de istikrar rekoru Milne'de

Süper Lig'de en çok maça çıkan Aybaba

Son 13 sezona Türk teknik adam damgası

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için geri sayım başlarken, 21 kulübün 10'u geçen sezon çalıştığı teknik adamla yola devam ediyor.Son şampiyon Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde sezonu açacak.Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor ile ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.Süper Lig'de geçen sezon başlarken, organizasyonda yer alan 18 takımın 8'i eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı.Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kulüplerin tercihi Türk teknik adamlardan yana oldu.Ligde mücadele edecek 21 takımın 16'sında teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 5 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı.Süper Lig'de Trabzonspor İngiliz Eddie Newton, Gaziantep FK Rumen Marius Sumudica, Yukatel Denizlispor Hırvat Robert Prosinecki, Çaykur Rizespor Hırvat Stjepan Tomas, Gençlerbirliği de Türk vatandaşlığına geçen Brezilyalı Mert Nobre yönetiminde sezona başlayacak.Ligde geçen sezon başında ise 17 Türk, bir yabancı teknik adam yer alıyordu.Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda bulunuyor.Tecrübeli teknik adam, dördüncü kez görev aldığı sarı-kırmızılı takımda toplamda 8 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.Fatih Terim dışında ligde bu sezon takım çalıştıracak teknik direktörler arasında iki isim daha şampiyonluk gördü.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk geçen sezon turuncu-lacivertli takımla şampiyonluğa ulaştı. Sezona Yeni Malatyaspor'un başında başlayacak Hamza Hamzaoğlu da 2014-2015 sezonunda Galatasaray ile şampiyonluk yaşamıştı.Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 37 yaşındaki Şenol Can, en yaşlısı ise 67 yaşındaki Fatih Terim.Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapan Şenol Can, 3 Nisan 1983 doğumlu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de 4 Eylül 1953 doğum tarihiyle, "ligin en yaşlı teknik direktörü" unvanına sahip.Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak birçok teknik direktör, futbolculuklarında "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.Fatih Terim, Bülent Korkmaz, Hamza Hamzaoğlu ve Ömer Erdoğan (Galatasaray), Rıza Çalımbay, Bayram Bektaş ve Mehmet Özdilek (Beşiktaş), Tamer Tuna ve Çağdaş Atan (Beşiktaş ve Trabzonspor), Erol Bulut (Fenerbahçe ve Trabzonspor), Okan Buruk (Galatasaray ve Beşiktaş), Mert Nobre (Fenerbahçe ve Beşiktaş), Stjepan Tomas (Fenerbahçe ve Galatasaray) Sergen Yalçın (Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor) "Dört büyükler"in forması altında top koşturdu.Süper Lig'de geride kalan 2019-2020 sezonunda 13 kulüp teknik adamını değiştirdi.Beş kulübün teknik adam değişikliğine gitmediği sezonda toplam 33 teknik direktör görev yaptı.Galatasaray'da Fatih Terim, Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, Alanyaspor'da Erol Bulut, Gaziantep FK'da Marius Sumudica, Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay başladıkları sezonu tamamlayan teknik adamlar oldu.Süper Lig'de geride kalan 62 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'in elinde bulunuyor.İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda 1987-1988 sezonundan başlayarak aralıksız 6,5 yıl görev yaparak, şimdiye dek Türkiye'deki en üst seviye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı.Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik direktörlük yaptı.Süper Lig'de en deneyimli teknik direktörlerinden olan Samet Aybaba, en çok maça çıkan teknik adam unvanına sahip.Samet Aybaba, Türkiye'nin en üst kademe liginde 15 takımın başında 610 kez sahaya çıkarak rekoru elinde bulunduruyor.Aybaba'yı, 578 maçla Şenol Güneş izlerken, Yılmaz Vural ise 529 karşılaşmayla üçüncü sırada yer alıyor.Bu sezon görev yapacak teknik adamlar arasında ligde en fazla maça çıkan isim ise Rıza Çalımbay. Sezona Demir Grup Sivasspor'un başında başlayacak Çalımbay, ligde daha önce 519 karşılaşmada görev aldı.Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şenol Can, Gençlerbirliği çalıştırıcısı Mert Nobre, Atakaş Hatayspor'un teknik adamı Ömer Erdoğan, Alanyaspor'un başındaki Çağdaş Atan'ın Süper Lig deneyimi bulunmuyor.Geçen sezonun son iki haftasında Trabzonspor'un başında antrenör olarak maça çıkan Eddie Newton ise ligde ilk kez teknik direktör olarak görev yapacak.Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in şampiyon tamamlamasıyla Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 13 sezona çıktı.Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.