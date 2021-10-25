Süper Lig puan durumu, Süper Lig fikstür

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve 3. sıraya yükseldi. Galatasaray ise zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.
Süper Lig'de 10. haftanın sonunda Trabzonspor 24 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe haftayı 19 puanla 3. sırada, Galatasaray ise 17 puanla 8. sırada tamamladı.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
(24) Trabzonspor
(20) Hatayspor
(20) Beşiktaş
(20) Alanyaspor
(19) Fenerbahçe
(18) Karagümrük
(17) Konyaspor
(17) Galatasaray
(15) Altay
(13) Adana Demirspor
(12) Başakşehir
(12) Gaziantep FK
(12) Yeni Malatyaspor
(11) Sivasspor
(11) Kayserispor
(9) Giresunspor
(9) Antalyaspor
(8) Göztepe
(6) Kasımpaşa
(4) Rizespor
SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI
Malatyaspor 2-1 Altay
Rizespor 2-1 Kasımpaşa
Gaziantep FK 1-1 Giresunspor
Konyaspor 2-0 Kayserispor
Göztepe 0-1 Trabzonspor
Karagümrük 1-1 Hatayspor
Antalyaspor 1-2 Başakşehir
Sivasspor 1-1 Adana Demirspor
Fenerbahçe 1-2 Alanyaspor
Beşiktaş 2-1 Galatasaray
SÜPER LİG'DE 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
29 Ekim 2021 Cuma
20:00 Trabzonspor - Rizespor
30 Ekim 2021 Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatya
16:00 Altay - Sivasspor
16:00 Hatayspor - Beşiktaş
19:00 Konyaspor - Fenerbahçe
31 Ekim 2021 Pazar
13:30 Kayserispor - Karagümrük
16:00 Alanyaspor - Göztepe
19:00 Galatasaray - Gaziantep FK
01 Kasım 2021 Pazartesi
20:00 Giresunspor - Antalyaspor
20:00 Başakşehir - Adana Demirspor
Süper Lig'de 10. haftanın sonunda Trabzonspor 24 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe haftayı 19 puanla 3. sırada, Galatasaray ise 17 puanla 8. sırada tamamladı.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
(24) Trabzonspor
(20) Hatayspor
(20) Beşiktaş
(20) Alanyaspor
(19) Fenerbahçe
(18) Karagümrük
(17) Konyaspor
(17) Galatasaray
(15) Altay
(13) Adana Demirspor
(12) Başakşehir
(12) Gaziantep FK
(12) Yeni Malatyaspor
(11) Sivasspor
(11) Kayserispor
(9) Giresunspor
(9) Antalyaspor
(8) Göztepe
(6) Kasımpaşa
(4) Rizespor
SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI
Malatyaspor 2-1 Altay
Rizespor 2-1 Kasımpaşa
Gaziantep FK 1-1 Giresunspor
Konyaspor 2-0 Kayserispor
Göztepe 0-1 Trabzonspor
Karagümrük 1-1 Hatayspor
Antalyaspor 1-2 Başakşehir
Sivasspor 1-1 Adana Demirspor
Fenerbahçe 1-2 Alanyaspor
Beşiktaş 2-1 Galatasaray
SÜPER LİG'DE 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
29 Ekim 2021 Cuma
20:00 Trabzonspor - Rizespor
30 Ekim 2021 Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatya
16:00 Altay - Sivasspor
16:00 Hatayspor - Beşiktaş
19:00 Konyaspor - Fenerbahçe
31 Ekim 2021 Pazar
13:30 Kayserispor - Karagümrük
16:00 Alanyaspor - Göztepe
19:00 Galatasaray - Gaziantep FK
01 Kasım 2021 Pazartesi
20:00 Giresunspor - Antalyaspor
20:00 Başakşehir - Adana Demirspor