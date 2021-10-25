Süper Lig puan durumu, Süper Lig fikstür

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve üst sıralara doğru hareket etti. İşte Süper Lig'de puan durumu, Süper Lig'de 10. hafta sonuçları, Süper Lig 11. hafta fikstürü...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig puan durumu, Süper Lig fikstür
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25 Ekim 2021 21:58
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve 3. sıraya yükseldi. Galatasaray ise zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.

Süper Lig'de 10. haftanın sonunda Trabzonspor 24 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe haftayı 19 puanla 3. sırada, Galatasaray ise 17 puanla 8. sırada tamamladı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU


(24) Trabzonspor
(20) Hatayspor
(20) Beşiktaş
(20) Alanyaspor
(19) Fenerbahçe
(18) Karagümrük
(17) Konyaspor
(17) Galatasaray
(15) Altay
(13) Adana Demirspor
(12) Başakşehir
(12) Gaziantep FK
(12) Yeni Malatyaspor
(11) Sivasspor
(11) Kayserispor
(9) Giresunspor
(9) Antalyaspor
(8) Göztepe
(6) Kasımpaşa
(4) Rizespor

SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI

Malatyaspor 2-1 Altay
Rizespor 2-1 Kasımpaşa
Gaziantep FK 1-1 Giresunspor
Konyaspor 2-0 Kayserispor
Göztepe 0-1 Trabzonspor
Karagümrük 1-1 Hatayspor
Antalyaspor 1-2 Başakşehir
Sivasspor 1-1 Adana Demirspor
Fenerbahçe 1-2 Alanyaspor
Beşiktaş 2-1 Galatasaray

SÜPER LİG'DE 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

29 Ekim 2021 Cuma

20:00 Trabzonspor - Rizespor

30 Ekim 2021 Cumartesi

13:30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatya
16:00 Altay - Sivasspor
16:00 Hatayspor - Beşiktaş
19:00 Konyaspor - Fenerbahçe

31 Ekim 2021 Pazar

13:30 Kayserispor - Karagümrük
16:00 Alanyaspor - Göztepe
19:00 Galatasaray - Gaziantep FK

01 Kasım 2021 Pazartesi

20:00 Giresunspor - Antalyaspor
20:00 Başakşehir - Adana Demirspor


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