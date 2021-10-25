Süper Lig puan durumu, Süper Lig fikstür

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve 3. sıraya yükseldi. Galatasaray ise zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.



Süper Lig'de 10. haftanın sonunda Trabzonspor 24 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe haftayı 19 puanla 3. sırada, Galatasaray ise 17 puanla 8. sırada tamamladı.



SÜPER LİG PUAN DURUMU





(24) Trabzonspor

(20) Hatayspor

(20) Beşiktaş

(20) Alanyaspor

(19) Fenerbahçe

(18) Karagümrük

(17) Konyaspor

(17) Galatasaray

(15) Altay

(13) Adana Demirspor

(12) Başakşehir

(12) Gaziantep FK

(12) Yeni Malatyaspor

(11) Sivasspor

(11) Kayserispor

(9) Giresunspor

(9) Antalyaspor

(8) Göztepe

(6) Kasımpaşa

(4) Rizespor



SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI



Malatyaspor 2-1 Altay

Rizespor 2-1 Kasımpaşa

Gaziantep FK 1-1 Giresunspor

Konyaspor 2-0 Kayserispor

Göztepe 0-1 Trabzonspor

Karagümrük 1-1 Hatayspor

Antalyaspor 1-2 Başakşehir

Sivasspor 1-1 Adana Demirspor

Fenerbahçe 1-2 Alanyaspor

Beşiktaş 2-1 Galatasaray



SÜPER LİG'DE 11. HAFTA FİKSTÜRÜ



29 Ekim 2021 Cuma



20:00 Trabzonspor - Rizespor



30 Ekim 2021 Cumartesi



13:30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatya

16:00 Altay - Sivasspor

16:00 Hatayspor - Beşiktaş

19:00 Konyaspor - Fenerbahçe



31 Ekim 2021 Pazar



13:30 Kayserispor - Karagümrük

16:00 Alanyaspor - Göztepe

19:00 Galatasaray - Gaziantep FK



01 Kasım 2021 Pazartesi



20:00 Giresunspor - Antalyaspor

20:00 Başakşehir - Adana Demirspor





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