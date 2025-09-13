Süper Lig kulüpleri 213 transfer yaptı

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haber çalışmasının bu bölümünde, Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde gerçekleştirdiği transferlerin sayıları ele alındı.

Ligde 30 Haziran'da başlayan ve 75 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 18 kulüp, 213 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

213 futbolcunun 64'ü yurt içinden, 149'u ise yurt dışından transfer edildi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor ve Samsunspor, bu sezon yurt içinden yalnızca 1'er transfer yaptı.

Ligde yurt içinden en fazla transfer yapan ekip, Eyüpspor oldu. İstanbul temsilcisi kadrosuna dahil ettiği 16 futbolcunun 9'unu yurt içinden transfer etti.

Ligde en az transferi ise son şampiyon Galatasaray yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, geçen yılki kadrosuna 4 takviye gerçekleştirdi.

EN FAZLA TRANSFERİ LİGİN YENİ EKİPLERİ YAPTI

Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren ekipler, ligin yeni takımları Gençlerbirliği ve Kocaelispor oldu.

Her iki takım da kadrosuna 18 oyuncu dahil ederken, Kocaelispor 15 futbolcuyu yurt dışından alarak en fazla ithale yönelen ekip oldu.

Kocaelispor ve Gençlerbirliği'ni 17 transferle Antalyaspor, 16 transferle de Eyüpspor takip etti.

KULÜPLERİN TRANSFER SAYILARI

Takımların aldığı futbolcu sayıları şöyle:

Kocaelispor: 18

Gençlerbirliği: 18

Antalyaspor: 17

Eyüpspor: 16

Alanyaspor: 13

Gaziantep FK: 13

Kayserispor: 13

Beşiktaş: 12

Başakşehir: 12

Fatih Karagümrük: 11

Kasımpaşa: 11

Samsunspor: 11

Çaykur Rizespor: 10

Fenerbahçe: 10

Göztepe: 9

Trabzonspor: 8

Konyaspor: 7

Galatasaray: 4