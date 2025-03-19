Süper Lig'in bitirim ikilisi: Osimhen & Barış Alper

Galatasaray'ın yıldız isimleri Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de en golcü ikili olarak dikkat çekiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Comparisonator'un verilerine göre Süper Lig'de bu sezon takımların en golcü ikilileri sıralamasında Osimhen ve Barış Alper ilk sırada yer alıyor.
30 GOL
Sarı-Kırmızılılar'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, Süper Lig'de 20 gol atarken milli yıldız Barış Alper ise 10 gol kaydetti. İkilinin toplamda 30 golü bulunuyor. Barış Alper, Alanya ve Antalyaspor maçlarındaki performansıyla göz doldurdu.
Onları Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko takip ediyor. İki yıldız toplamda 28 gole imza attı. Başakşehirli Krzysztof Piatek ve Joao Figueiredo ikilisi 24 golle 3. sırada yer aldı.
Trabzonsporlu Simon Banza ve Muhammed Cham ise 21 golle 4. basamakta bulunuyor.
Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile ve Rafa Silva ikilisi ise attıkları 18 golle listenin 5. Sırasında kendilerine yer buldular.
Comparisonator'un verilerine göre Süper Lig'de bu sezon takımların en golcü ikilileri sıralamasında Osimhen ve Barış Alper ilk sırada yer alıyor.
30 GOL
Sarı-Kırmızılılar'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, Süper Lig'de 20 gol atarken milli yıldız Barış Alper ise 10 gol kaydetti. İkilinin toplamda 30 golü bulunuyor. Barış Alper, Alanya ve Antalyaspor maçlarındaki performansıyla göz doldurdu.
Onları Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko takip ediyor. İki yıldız toplamda 28 gole imza attı. Başakşehirli Krzysztof Piatek ve Joao Figueiredo ikilisi 24 golle 3. sırada yer aldı.
Trabzonsporlu Simon Banza ve Muhammed Cham ise 21 golle 4. basamakta bulunuyor.
Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile ve Rafa Silva ikilisi ise attıkları 18 golle listenin 5. Sırasında kendilerine yer buldular.