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Süper Lig ile anılan Jovic Yunanistan yolcusu

Adı Süper Lig'den Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray ile anılan Luka Jovic, Yunanistan kulübü AEK ile anlaşmaya vardı.

calendar 04 Ağustos 2025 11:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig ile anılan Jovic Yunanistan yolcusu
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Adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Luka Jovic, Yunanistan'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Serie A ekiplerinden Milan'ın hücum hattında görev alan ve sözleşmesinin bitmesi ile Milano'dan ayrılan Luka Jovic'in yeni adresi merak ediliyordu. Bu kapsamda Sırp golcünün transferi hakkında önemli gelişmeler yaşandı.

YENİ ADRESİ AEK


Jovic, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde 2 yıllık bir sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Sırp golcünün menajerliğini Beşiktaş'ın eski isimlerinden Dusko Tosic yapıyor. Tosic, oyuncusu Jovic'i eski takımı Beşiktaş'a gelmeye ikna edebileceğini söylemişti.

BABASININ TRANSFER YORUMU

Geçtiğimiz sezonun bitimine yakın Luka Jovic'in babası Sırp basınına konuşmuştu. Oğlunun Süper Lig'e gelme ihtimaline dikkat çeken Jovic'in babası "Beşiktaş ve Trabzonspor, Luka ile ilgileniyor; bu doğru. Milan'da kalması daha iyi olur. Ama kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman kalmak mümkün olmayabilir ve başka bir kulübe gitmekten başka çaremiz kalmaz" sözlerini kullanmıştı.

PERFORMANSI

27 yaşındaki Sırp forvet bu sezon 9 maçta 2 gol performansı sergiledi. Sırbistan Milli Takımı formasını da 44 kez terleten yıldız oyuncu bu maçlarda 11 gol kaydetti

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