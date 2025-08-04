Süper Lig ile anılan Jovic Yunanistan yolcusu

Adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Luka Jovic, Yunanistan'a transfer olmaya hazırlanıyor.
Serie A ekiplerinden Milan'ın hücum hattında görev alan ve sözleşmesinin bitmesi ile Milano'dan ayrılan Luka Jovic'in yeni adresi merak ediliyordu. Bu kapsamda Sırp golcünün transferi hakkında önemli gelişmeler yaşandı.
YENİ ADRESİ AEK
Jovic, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde 2 yıllık bir sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI
Sırp golcünün menajerliğini Beşiktaş'ın eski isimlerinden Dusko Tosic yapıyor. Tosic, oyuncusu Jovic'i eski takımı Beşiktaş'a gelmeye ikna edebileceğini söylemişti.
BABASININ TRANSFER YORUMU
Geçtiğimiz sezonun bitimine yakın Luka Jovic'in babası Sırp basınına konuşmuştu. Oğlunun Süper Lig'e gelme ihtimaline dikkat çeken Jovic'in babası "Beşiktaş ve Trabzonspor, Luka ile ilgileniyor; bu doğru. Milan'da kalması daha iyi olur. Ama kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman kalmak mümkün olmayabilir ve başka bir kulübe gitmekten başka çaremiz kalmaz" sözlerini kullanmıştı.
PERFORMANSI
27 yaşındaki Sırp forvet bu sezon 9 maçta 2 gol performansı sergiledi. Sırbistan Milli Takımı formasını da 44 kez terleten yıldız oyuncu bu maçlarda 11 gol kaydetti
Serie A ekiplerinden Milan'ın hücum hattında görev alan ve sözleşmesinin bitmesi ile Milano'dan ayrılan Luka Jovic'in yeni adresi merak ediliyordu. Bu kapsamda Sırp golcünün transferi hakkında önemli gelişmeler yaşandı.
YENİ ADRESİ AEK
Jovic, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde 2 yıllık bir sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI
Sırp golcünün menajerliğini Beşiktaş'ın eski isimlerinden Dusko Tosic yapıyor. Tosic, oyuncusu Jovic'i eski takımı Beşiktaş'a gelmeye ikna edebileceğini söylemişti.
BABASININ TRANSFER YORUMU
Geçtiğimiz sezonun bitimine yakın Luka Jovic'in babası Sırp basınına konuşmuştu. Oğlunun Süper Lig'e gelme ihtimaline dikkat çeken Jovic'in babası "Beşiktaş ve Trabzonspor, Luka ile ilgileniyor; bu doğru. Milan'da kalması daha iyi olur. Ama kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman kalmak mümkün olmayabilir ve başka bir kulübe gitmekten başka çaremiz kalmaz" sözlerini kullanmıştı.
PERFORMANSI
27 yaşındaki Sırp forvet bu sezon 9 maçta 2 gol performansı sergiledi. Sırbistan Milli Takımı formasını da 44 kez terleten yıldız oyuncu bu maçlarda 11 gol kaydetti