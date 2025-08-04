Süper Lig ile anılan Jovic Yunanistan yolcusu

YENİ ADRESİ AEK

BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

BABASININ TRANSFER YORUMU

PERFORMANSI

Adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Luka Jovic, Yunanistan'a transfer olmaya hazırlanıyor.Serie A ekiplerinden Milan'ın hücum hattında görev alan ve sözleşmesinin bitmesi ile Milano'dan ayrılan Luka Jovic'in yeni adresi merak ediliyordu. Bu kapsamda Sırp golcünün transferi hakkında önemli gelişmeler yaşandı.Jovic, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile anlaşmaya vardı.27 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde 2 yıllık bir sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitmesi bekleniyor.Sırp golcünün menajerliğini Beşiktaş'ın eski isimlerinden Dusko Tosic yapıyor. Tosic, oyuncusu Jovic'i eski takımı Beşiktaş'a gelmeye ikna edebileceğini söylemişti.Geçtiğimiz sezonun bitimine yakın Luka Jovic'in babası Sırp basınına konuşmuştu. Oğlunun Süper Lig'e gelme ihtimaline dikkat çeken Jovic'in babası "Beşiktaş ve Trabzonspor, Luka ile ilgileniyor; bu doğru. Milan'da kalması daha iyi olur. Ama kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman kalmak mümkün olmayabilir ve başka bir kulübe gitmekten başka çaremiz kalmaz" sözlerini kullanmıştı.27 yaşındaki Sırp forvet bu sezon 9 maçta 2 gol performansı sergiledi. Sırbistan Milli Takımı formasını da 44 kez terleten yıldız oyuncu bu maçlarda 11 gol kaydetti