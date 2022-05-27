Süper Lig'de yabancı futbolcu ağırlığı devam ediyor

Takımlar Yabancı Yerli Futbolcu Süre Gol Futbolcu Süre Gol Adana Demirspor 16 22741 46 18 14828 14 Altay 13 23898 33 17 13605 6 Atakaş Hatayspor 15 25318 54 15 12184 2 Aytemiz Alanyaspor 15 20200 35 17 17261 32 Beşiktaş 13 22635 42 16 14737 14 Çaykur Rizespor 17 22531 33 19 14879 11 Demir Grup Sivasspor 14 19337 46 17 18203 7 Fenerbahçe 15 21611 38 16 15859 35 Fraport TAV Antalyaspor 17 23192 43 14 14428 11 Galatasaray 19 23795 34 17 13787 17 Gaziantep FK 16 21504 38 15 15992 10 Göztepe 15 16270 29 18 21145 11 GZT Giresunspor 14 23217 30 20 14288 11 İttifak Holding Konyaspor 14 25935 53 12 11655 13 Kasımpaşa 17 21686 39 15 15850 28 Medipol Başakşehir 14 20516 40 19 17056 15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 17 22373 16 25 14990 11 Trabzonspor 16 24349 58 15 13159 11 VavaCars Fatih Karagümrük 17 24404 35 16 12993 12 Yukatel Kayserispor 18 21765 35 20 15768 19 Toplam 312 447277 777 341 302677 290

Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğuyla sona eren 2021-2022 sezonunda yabancı futbolcuların ağırlığı dikkati çekti.Süper Lig'de bu sezon iki farklı takımda oynayan futbolcular da dahil olmak üzere toplam 626 isim görev yaptı. Ligde 10'u yabancı 27 futbolcu, iki takımda birden forma giydi.Yabancı futbolcular, ligde toplam 447 bin 277 (yüzde 59,6) dakika mücadele ederken, yerli oyuncular 302 bin 677 (yüzde 40,4) dakika sahada kaldı.Süper Lig'de geçen sezon yabancıların oynama yüzdesi 64,1, yerlilerin ise 35,9 olmuştu.Süper Lig'de bu sezon sadece Göztepe'de yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.Sezonu 19. sırada bitirerek küme düşen sarı-kırmızılı takım, ligde 18 yerli ve 15 yabancı futbolcuyla mücadele etti.Göztepe'de yerli futbolcular 21 bin 145 dakika sahada kalırken, yabancılar ise 16 bin 270 dakika görev yaptı.Ligde geçen sezon da sadece Göztepe'de Türk oyuncular, yabancılardan daha fazla sahada kalmıştı.İttifak Holding Konyaspor, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.Konya ekibi, aynı zamanda ligde yerli oyuncuların en az süre aldığı ekip oldu.Yeşil-beyazlı takımda sezon boyunca 14 yabancı ve 12 yerli futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 25 bin 935 dakika, yerliler ise 11 bin 655 dakika sahada kaldı.Galatasaray, Süper Lig'de sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu oynatan takım oldu.Sarı-kırmızılı takımda sezon boyunca 19 yabancı futbolcu forma şansı buldu.Küme düşen Yeni Malatyaspor ise 25 kişiyle ligde bu sezon en fazla Türk oyuncu oynatan takım olarak kayıtlara geçti.Süper Lig'de geride kalan sezonda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.Kendi kalelerine dahil ligde atılan 1067 golün 777'sinde (yüzde 72,8) yabancı, 290'ında (yüzde 27,2) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.Ligdeki tüm takımlarda yabancılar, yerlilerden daha fazla gol attı.Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonunda oynattığı Türk ile yabancı oyuncuların sayısı, futbolcuların aldığı süre ve attığı goller şöyle: