Süper Lig'de Hagi sürprizi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları başladı.



HAGI ÖNERİSİ



Eyüpspor'a teknik direktörlük görevi için Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi önerildi.



LİSTEYE ALINDI



İstanbul ekibinin yönetimi, Hagi ismini değerlendirmeye alırken, deneyimli teknik adamı aday listesine ekledi.



Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 59 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı'nda da görev yapmıştı. [Ajansspor]



