Süper Lig'de Hagi sürprizi!

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi, teknik direktör adayları arasına girdi.

calendar 07 Ekim 2025 14:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları başladı.

HAGI ÖNERİSİ

Eyüpspor'a teknik direktörlük görevi için Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi önerildi.

LİSTEYE ALINDI

İstanbul ekibinin yönetimi, Hagi ismini değerlendirmeye alırken, deneyimli teknik adamı aday listesine ekledi.

Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 59 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı'nda da görev yapmıştı. [Ajansspor]

