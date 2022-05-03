Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı!

Spor Toto Süper Lig'de 35 hafta geride kalırken gol krallığı yarışında büyük bir mücadele var. Ligde son 3 haftaya girilirken gol krallığı yarışı zirvesinde aynı gol sayısında tam 4 futbolcu bulunuyor. İşte nefes kesen gol krallığı yarışında son durum...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı!
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03 Mayıs 2022 14:20
Spor Toto Süper Lig'de 35 hafta geride kaldı. Golcülerin damga vurduğu sezonda gol krallığı yarışında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor.

Ligde son 3 haftaya girilirken gol krallığı yarışı zirvesinde aynı gol sayısında tam 4 futbolcu bulunuyor.

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan 4 futbolcunun 15 golü bulunurken hemen zirvenin arkasında yer alan 3 futbolcunun da 14 golü bulunuyor.

İşte 35 haftası geride kalan Süper Lig'de nefes kesen gol krallığı yarışında son durum...

21. Cherif Ndiaye (Göztepe) | 10 gol

20. Famara Diedhiou (Alanyaspor) | 10 gol

19. Britt Assombalonga (Adana Demirspor) | 10 gol

18. Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 10 gol

17. Mario Gavranovic (Kayserispor) | 10 gol

16. Stefano Okaka (Medipol Başakşehir) | 10 gol

15. Mustapha Yatabare (Sivasspor) | 10 gol

14. Mame Thiam (Kayserispor) | 11 gol

13. Mame Diouf (Hatayspor) | 11 gol

12. Anthony Nwakaeme (Trabzonspor) 11 gol

11. Jackson Muleka (Kasımpaşa) | 12 gol

10. Haji Wright (Antalyaspor) 12 gol

9. Mario Balotelli (Adana Demirspor) 12 gol

8. Alexandru Maxim (Gaziantep FK) | 12 gol

7. Aleksandar Pesic (Fatih Karagümrük) | 14 gol

6. Michy Batshuayi (Beşiktaş) | 14 gol

5. Serdar Dursun (Fenerbahçe) 14 gol

4. Ayoub El Kaabi (Hatayspor) | 15 gol

3. Umut Bozok (Kasımpaşa) | 15 gol

2. Joel Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) | 15 gol

1. Andreas Cornelius (Trabzonspor) | 15 gol

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