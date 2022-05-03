Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı!

Spor Toto Süper Lig'de 35 hafta geride kaldı. Golcülerin damga vurduğu sezonda gol krallığı yarışında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor.
Ligde son 3 haftaya girilirken gol krallığı yarışı zirvesinde aynı gol sayısında tam 4 futbolcu bulunuyor.
Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan 4 futbolcunun 15 golü bulunurken hemen zirvenin arkasında yer alan 3 futbolcunun da 14 golü bulunuyor.
İşte 35 haftası geride kalan Süper Lig'de nefes kesen gol krallığı yarışında son durum...
21. Cherif Ndiaye (Göztepe) | 10 gol
20. Famara Diedhiou (Alanyaspor) | 10 gol
19. Britt Assombalonga (Adana Demirspor) | 10 gol
18. Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 10 gol
17. Mario Gavranovic (Kayserispor) | 10 gol
16. Stefano Okaka (Medipol Başakşehir) | 10 gol
15. Mustapha Yatabare (Sivasspor) | 10 gol
14. Mame Thiam (Kayserispor) | 11 gol
13. Mame Diouf (Hatayspor) | 11 gol
12. Anthony Nwakaeme (Trabzonspor) 11 gol
11. Jackson Muleka (Kasımpaşa) | 12 gol
10. Haji Wright (Antalyaspor) 12 gol
9. Mario Balotelli (Adana Demirspor) 12 gol
8. Alexandru Maxim (Gaziantep FK) | 12 gol
7. Aleksandar Pesic (Fatih Karagümrük) | 14 gol
6. Michy Batshuayi (Beşiktaş) | 14 gol
5. Serdar Dursun (Fenerbahçe) 14 gol
4. Ayoub El Kaabi (Hatayspor) | 15 gol
3. Umut Bozok (Kasımpaşa) | 15 gol
2. Joel Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) | 15 gol
1. Andreas Cornelius (Trabzonspor) | 15 gol
Ligde son 3 haftaya girilirken gol krallığı yarışı zirvesinde aynı gol sayısında tam 4 futbolcu bulunuyor.
Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan 4 futbolcunun 15 golü bulunurken hemen zirvenin arkasında yer alan 3 futbolcunun da 14 golü bulunuyor.
İşte 35 haftası geride kalan Süper Lig'de nefes kesen gol krallığı yarışında son durum...
21. Cherif Ndiaye (Göztepe) | 10 gol
20. Famara Diedhiou (Alanyaspor) | 10 gol
19. Britt Assombalonga (Adana Demirspor) | 10 gol
18. Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 10 gol
17. Mario Gavranovic (Kayserispor) | 10 gol
16. Stefano Okaka (Medipol Başakşehir) | 10 gol
15. Mustapha Yatabare (Sivasspor) | 10 gol
14. Mame Thiam (Kayserispor) | 11 gol
13. Mame Diouf (Hatayspor) | 11 gol
12. Anthony Nwakaeme (Trabzonspor) 11 gol
11. Jackson Muleka (Kasımpaşa) | 12 gol
10. Haji Wright (Antalyaspor) 12 gol
9. Mario Balotelli (Adana Demirspor) 12 gol
8. Alexandru Maxim (Gaziantep FK) | 12 gol
7. Aleksandar Pesic (Fatih Karagümrük) | 14 gol
6. Michy Batshuayi (Beşiktaş) | 14 gol
5. Serdar Dursun (Fenerbahçe) 14 gol
4. Ayoub El Kaabi (Hatayspor) | 15 gol
3. Umut Bozok (Kasımpaşa) | 15 gol
2. Joel Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) | 15 gol
1. Andreas Cornelius (Trabzonspor) | 15 gol
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