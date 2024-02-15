Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın hakemlerini açıkladı.

Haber; AA
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu
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15 Şubat 2024 12:13
Son güncelleme 15 Şubat 2024 17:29
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 26. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Cuma:

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: Mehmet Türkmen

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ali Şansalan

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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