Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı.





VAR kayıtlarında Kocaelispor - Galatasaray karşılaşması da yer aldı.





VICTOR OSIMHEN'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ

"Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.""Evet hocam.""Galatasaraylı futbolcunun şutu var.""Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numaraya, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz.""Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana.""Tamamdır golü göreyim abi, hocam.""Başka açıdan da gösteriyoruz.""Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum.""Tamamdır karar senin."