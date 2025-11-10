Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtlarını yayımladı.

10 Kasım 2025
Haber: Sporx.com
VAR kayıtlarında Kocaelispor - Galatasaray karşılaşması da yer aldı.

VICTOR OSIMHEN'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ



VAR: "Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum."

Çağdaş Altay: "Evet hocam."

VAR: "Galatasaraylı futbolcunun şutu var."

VAR: "Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numaraya, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz."

VAR: "Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana."

Çağdaş Altay: "Tamamdır golü göreyim abi, hocam."

VAR: "Başka açıdan da gösteriyoruz."

Çağdaş Altay: "Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum."

VAR: "Tamamdır karar senin."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
