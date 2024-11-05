Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.



Trabzonspor'un Okay Yokuşlu ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları.



VAR: "Oğuzhan Hocam Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."



HAKEM: "Atilla Hocam geliyorum."



VAR: Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bir darbe yapıyor."



HAKEM: "Teması gördüm. Bir açıdan daha göreyim."



VAR: "Bir de normal hızdan gösteriyorum."



HAKEM: "Penaltı veriyorum, kart göstermeyeceğim."



İKİNCİ PENALTI POZİSYONU



Trabzonspor'un Simon Banza ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları.



VAR: "Oğuzhan Hocam Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."



VAR: "Bu temas noktası ilk darbenin. Şimdi buradan normal oynatacağım. Bir açım daha var."



HAKEM: "Geldim. Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm.



VAR: "Sol ayağıyla sağ ayağına darbesini gösterdim. Buradan da biraz yavaş çekeyim, temas noktası. Şuradan topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi. Bu ayağa, bileğe yaptığı müdahale."



HAKEM: "Benim için yeterli. Penaltı noktasını gösteriyorum, kart göstermeyeceğim."



VAR: "Anlaşıldı."



