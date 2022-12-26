Süper Lig 15. Hafta puan durumu, 16. hafta fikstürü

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig 15. Hafta puan durumu, 16. hafta fikstürü
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26 Aralık 2022 00:49
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında konuk ettiği rakibini 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, puanını 30'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde günün diğer maçında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından bir puanla döndü.

Haftaya lider giren Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle 29 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2

HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3

Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1

Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-İstanbulspor: 2-1

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 14 9 3 2 25 11 14 30
2.FENERBAHÇE 14 9 2 3 36 16 20 29
3.ADANA DEMİRSPOR 14 7 6 1 26 15 11 27
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 14 8 3 3 22 16 6 27
5.TRABZONSPOR 14 7 5 2 21 16 5 26
6.ARABAM.COM KONYASPOR 15 6 7 2 18 11 7 25
7.BEŞİKTAŞ 14 6 5 3 27 19 8 23
8.YUKATEL KAYSERİSPOR 14 7 2 5 20 15 5 23
9.CORENDON ALANYASPOR 15 4 6 5 21 26 -5 18
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 14 4 5 5 20 20 0 17
11.MKE ANKARAGÜCÜ 14 4 4 6 18 21 -3 16
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 13 5 1 7 19 23 -4 16
13.BITEXEN GİRESUNSPOR 14 4 4 6 14 21 -7 16
14.ATAKAŞ HATAYSPOR 14 4 3 7 13 23 -10 15
15.KASIMPAŞA 14 4 3 7 12 24 -12 15
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 3 5 7 15 20 -5 14
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14 3 4 7 25 29 -4 13
18.İSTANBULSPOR 14 2 2 10 13 28 -15 8
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 14 1 4 9 16 27 -11 7
16. hafta

Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

27 Aralık Salı:

17.00 MKE Ankaragücü-Hangi Kredi Ümraniyespor (Eryaman)

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

29 Aralık Perşembe:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

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