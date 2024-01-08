Süper Kupa sonrası Riva'da kritik toplantı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu, çarşamba günü Riva'da toplantıda bir araya gelecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Süper Kupa sonrası Riva'da kritik toplantı!
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08 Ocak 2024 09:11
Faruk Koca'nın yumruklu saldırısı, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekmesi ve son olarak Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa finalinin ardından gözlerin çevrildiği TFF, toplantı kararı aldı.

Çarşamba günü TFF Riva Merkezi'nde Başkan Mehmet Büyükekşi ve kurmayları, durum değerlendirmesi yapacak.

Kulüplerin görevi bırakmasını istediği Büyükekşi ve ekibi, kararını yüksek ihtimalle bu çarşamba günü belirleyecek.

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