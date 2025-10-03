03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Suns arenasının adı, 115 milyon dolarlık anlaşmayla değişti!

Phoenix Suns ve Phoenix Mercury, Birleşik Devletler'in önde gelen mortgage şirketlerinden United Wholesale Mortgage (UWM) ile 115 milyon dolarlık, 10 yıllık bir isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

03 Ekim 2025 15:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Suns arenasının adı, 115 milyon dolarlık anlaşmayla değişti!
Phoenix Suns ve Phoenix Mercury, Birleşik Devletler'in önde gelen mortgage şirketlerinden United Wholesale Mortgage (UWM) ile 115 milyon dolarlık, 10 yıllık bir isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında, kulüplerin salonu artık "Mortgage Matchup Center" adını taşıyacak.

Suns ve Mercury'nin sahibi Mat Ishbia aynı zamanda UWM'nin de CEO'su. 45 yaşındaki Ishbia, 2013 yılında şirketin başına geçmiş ve burayı ülkenin önde gelen mortgage sağlayıcılarından biri haline getirmişti.

İshbia yaptığı açıklamada, "Bu ortaklık beni çok heyecanlandırıyor çünkü doğal bir uyum ve mükemmelliğe dair ortak bir bağlılık taşıyan iki organizasyonu temsil ediyor. Phoenix Suns ve Mercury'nin çeşitli, tutkulu ve etkileşimli bir taraftar kitlesi var. Bu sayede mortgage brokerları ile tüketiciler arasında güçlü bağlar kurabileceğiz," ifadelerini kullandı.


Şehrin merkezinde yer alan arena, Suns ve Mercury'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra konserler ve özel etkinlikler için de kullanılıyor. Salon, 2026 NCAA Kadınlar Final Four'una ve 2027 NBA All-Star karşılaşmasına da ev sahipliği yapacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
