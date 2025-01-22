Suns 2031 seçimini, 3 adet 1. tur seçimi için Jazz'e yolladı

Phoenix Suns'ın, korumasız 2031 yılı birinci tur draft seçimini, üç adet birinci tur seçimi karşılığında Utah Jazz'e takas ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Suns 2031 seçimini, 3 adet 1. tur seçimi için Jazz'e yolladı
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22 Ocak 2025 13:08
Phoenix Suns'ın, korumasız 2031 yılı birinci tur draft seçimini, üç adet birinci tur seçimi karşılığında Utah Jazz'e takas ettiği bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Suns'ın korumasız 2031 birinci tur seçimini üç adet gelecekteki birinci tur seçimi karşılığında Jazz'a takas ettiğini duyurdu.

Suns'ın 2025'te Cleveland Cavaliers ve Minnesota Timberwolves arasında daha alt sıraya düşecek olan birinci tur seçimlerini, 2027'de Cavaliers, Wolves ve Jazz ekipleri arasındaki en alt sıraya düşecek birinci tur seçimlerini ve 2029'da Cavaliers, Wolves ve Jazz arasındaki en alt sıraya düşecek olan seçimi alacağı belirtildi.

Suns, takas için mevcut birinci tur seçimlerini üç katına çıkarırken, Jazz ise, Phoenix aracılığıyla 2031'de daha yüksek varyanslı bir draft hakkı için seçimlerine ekleme yapmış oldu. Suns, 2031'deki seçimiyle artık tek bir takas yerine birden fazla takas yapabilecek.

Takas piyasasında agresif davrandığı görülen Phoenix'in, bir süredir Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ı kadrosuna katmak istediği biliniyor.

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