Sultanlar ve Efeler Ligi'nde ilk yarı sona eriyor

Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde heyecan, 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar ve Efeler Ligi'nde ilk yarı sona eriyor
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12 Aralık 2024 12:00
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk yarı, 13. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:


Vodafone Sultanlar Ligi


13 Aralık Cuma:

17.00 Aras Kargo-Beşiktaş (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)


14 Aralık Cumartesi:

15.00 Zeren Spor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.30 Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları (Hasan Doğan)

19.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank)


15 Aralık Pazar:

17.00 Kuzeyboru-Galatasaray Daikin (Aksaray)

SMS Grup Efeler Ligi


14 Aralık Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)


15 Aralık Pazar:

12.30 TÜRŞAD-Ziraat Bankkart (Adilcevaz)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Spor Toto (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlik Spor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

NOT: Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

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