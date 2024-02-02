Sultanlar Ligi'nde derbi haftası

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sultanlar Ligi'nde derbi haftası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2024 14:55
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'ndeki derbide 4 Şubat Pazar günü Galatasaray Daikin'i konuk edecek.

Liglerde maç programı şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi

3 Şubat Cumartesi:

13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Halkbank (Şırnak Cizre)

16.00 Bigadiç Belediyespor-Spor Toto (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Develi Belediyespor-TÜRŞAD (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

18.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

4 Şubat Pazar:

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Antalya Alanya Atatürk)

15.00 Arkas Spor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)

Vodafone Sultanlar Ligi

4 Şubat Pazar:

14.00 Çukurova Belediyespor-Kuzeyboru (Adana ASKİ Atatürk)

14.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Türk Hava Yolları-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (İstanbul Burhan Felek Vestel)

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Karayolları (İstanbul Eczacıbaşı)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Aydın Mimar Sinan)

15.30 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı)

17.30 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Daikin (İstanbul Burhan Felek Vestel)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery