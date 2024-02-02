Sultanlar Ligi'nde derbi haftası

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'ndeki derbide 4 Şubat Pazar günü Galatasaray Daikin'i konuk edecek.
Liglerde maç programı şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
3 Şubat Cumartesi:
13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Halkbank (Şırnak Cizre)
16.00 Bigadiç Belediyespor-Spor Toto (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
17.00 Develi Belediyespor-TÜRŞAD (Kayseri Develi Murat Kocatürk)
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
18.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
4 Şubat Pazar:
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Antalya Alanya Atatürk)
15.00 Arkas Spor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)
Vodafone Sultanlar Ligi
4 Şubat Pazar:
14.00 Çukurova Belediyespor-Kuzeyboru (Adana ASKİ Atatürk)
14.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Türk Hava Yolları-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (İstanbul Burhan Felek Vestel)
14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Karayolları (İstanbul Eczacıbaşı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Aydın Mimar Sinan)
15.30 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı)
17.30 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Daikin (İstanbul Burhan Felek Vestel)
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'ndeki derbide 4 Şubat Pazar günü Galatasaray Daikin'i konuk edecek.
Liglerde maç programı şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
3 Şubat Cumartesi:
13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Halkbank (Şırnak Cizre)
16.00 Bigadiç Belediyespor-Spor Toto (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
17.00 Develi Belediyespor-TÜRŞAD (Kayseri Develi Murat Kocatürk)
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
18.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
4 Şubat Pazar:
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Antalya Alanya Atatürk)
15.00 Arkas Spor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)
Vodafone Sultanlar Ligi
4 Şubat Pazar:
14.00 Çukurova Belediyespor-Kuzeyboru (Adana ASKİ Atatürk)
14.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Türk Hava Yolları-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (İstanbul Burhan Felek Vestel)
14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Karayolları (İstanbul Eczacıbaşı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Aydın Mimar Sinan)
15.30 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı)
17.30 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Daikin (İstanbul Burhan Felek Vestel)