Stuttgart, Pavlovic'i istiyor

Alman ekibi Stuttgart, Milan'dan Strahinja Pavlovic ile ilgileniyor.



Calciomercato'da yer alan habere göre, Stuttgart'ın, Pavlovic'i kiralamak istediği ve bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.



Pavlovic'in adı Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.



Milan'da bu sezon 15 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki stoper, 1 kez gol sevinci yaşadı.



Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Pavlovic'in Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



