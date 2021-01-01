Stephen A.: "Kyrie, aklını başına devşirsin!"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in KOVID-19 protokollerini ihlal ettiği için aldığı ağır ceza üzerine yorum yaptı.



Stephen A., Kyrie'nin kadroya geri dönüşüyle ilgili şunları söyledi:



"Kyrie Irving'e bu yıl, bu 72 maçlık sezonda maç başına 464 bin dolar ödeniyor. Yani onun dışarıda olması, daha doğrusu ya da bu beş maç için ücretsiz olarak cezalandırılması, ona 2.3 milyon dolara patlayacak. Umarım buna değmiştir."



Smith, Nets ekibinin James Harden takasıyla birlikte nasıl görüneceği konusunda ne düşündüğünü de detaylandırdı:



"Dürüst olmak gerekirse ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Öncelikle bu hafta sonu izleyeceğimiz ekip, önümüzdeki haftalarda göreceğimiz ekip olmayacak."



"ŞU ANDA SADECE BERABER OYNAYAN BİREYLER"



Stephen A., Nets'in düzeninin oturması için birkaç maça ihtiyacı olacağını tahmin ediyor:



"James Harden'ın forma girmesi gerekiyor, Kyrie Irving'in aklını başına devşirmesi gerekiyor. Bunlar gerçekleştiği zaman, sahada bu büyük üçlüyü değerlendirebilirsiniz. Şu anda onlar sadece beraber oynayan bireyler, bir takım değiller. Bir takım arkadaşı bazında tutarlı bir model olan tek kişi, şu anda Kevin Durant."



Smith son olarak Kyrie-Harden ilişkisi hakkında da net bir görüş sundu:



"Harden'ın kişiliğine inanıyorum. Çok fazla eleştiri aldığını ve neler yaptığını biliyorum, ama oradan (Rockets) ayrılmaya çalışıyordu ve anladığımız kadarıyla yük yönetimi yapma niyetinde de değildi. Bunu bir şekilde belli etti."



